Суд лишил крупный агрохолдинг «Астон» части мощностей в Ростове на левом берегу Дона

Согласно материалам дела, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд, чтобы признать недействительным договор аренды причалов № 2 и 3 на улице 1-й Луговой, а также двух участков портовых сооружений общей площадью свыше 38 тысяч квадратных метров, которые агрохолдинг АО «АСТОН ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ» арендовал у ООО «Торговый порт».
Этот договор между компаниями был заключен в 2019 году, несмотря на факт того, что ООО «Торговый порт» является дочерней организацией ГК «Астон».
В конце весны этого года ФАС потребовал обратился в суд, утверждая, что эксплуатация порта и двух причалов имеет стратегическое значение, а следовательно — должно быть согласовано в комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Теперь сделку признали ничтожной, а ГК «Астон» и ООО «Торговый порт» собираются взыскать штрафы по три тысячи рублей.
Представители агрохолдинга считают требование ФАС незаконным. «ФАС не доказала ключевые обстоятельства, на которые ссылалась как на основание своих требований и которые неоднократно требовала предоставить и судья. После опубликования мотивировочной части, компания подаст апелляционную жалобу», — сообщили в ГК «Астон» RostovGazeta.
Ранее сообщалось, что прибыль компании «Астон» сократилась вдвое в первый год пандемии коронавируса.
На днях ФАС выиграли еще один один суд по крупному делу о покупке здания Южным таможенным управлением, который вступил в сговор с застройщиком, чтобы обеспечить ему победу в аукционе.