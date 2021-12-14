В Ростовской области к Новому году примут решение о введении ограничений на праздники

Posted 14 декабря 2021, 16:19
Published 14 декабря 2021, 16:19
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
Глава Ростовской области заявил, что власти заинтересованы в том, чтобы новогодние праздники прошли для жителей региона как можно более комфортным и спокойным образом. Для того, чтобы определиться, необходимо ли изменять действующие ограничения, власти региона планируют провести еще одно заседание оперштаба.
По мнению Василия Голубева, власти примут до января еще множество документов, которые будут связаны с предотвращением распространения коронавируса и контролем за эпидемиологической обстановкой, а потому каждый из глав муниципалитетов и их подчиненных должен провести мониторинг ситуации и вопрос безопасности.
Ранее на этом же заседании критике от губернатора Ростовской области подверглись работники управлений здравоохранения и Минздрава региона. По мнению главы региона, они недостаточно эффективно занимались вопросами вакцинации населения.
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