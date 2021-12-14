В Ростовской области к Новому году примут решение о введении ограничений на праздники

По мнению Василия Голубева, власти примут до января еще множество документов, которые будут связаны с предотвращением распространения коронавируса и контролем за эпидемиологической обстановкой, а потому каждый из глав муниципалитетов и их подчиненных должен провести мониторинг ситуации и вопрос безопасности.