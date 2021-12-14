Жителей улицы Шолохова в Ростове начали отключать от газоснабжения

Posted 14 декабря 2021, 15:15
Published 14 декабря 2021, 15:15
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Он рассказывает, что 8 дней назад представители газовой компании отключили от газа один подъезд дома на Шолохова 191 в Ростове. С тех пор у людей нет горячей воды, и они питаются в сухомятку, лишившись возможности не только приготовить, но и разогреть еду. Сегодня от газа отключили второй подъезд дома.
«У нас поменялась газовая компания. И теперь представители новой компании ходят по квартирам и проверяют газовое оборудование. Но поскольку в доме есть квартиры, где никто не проживает, и в них невозможно попасть — нам отключили газ, с тем условием, что мы сами должны разыскать этих людей, чтобы обеспечить доступ газовщикам во все квартиры подъезда, — рассказывает Константин Батюшин. — А где искать этих людей, которых мы в глаза не видели? Может они живут на Майами? Получается, что теперь у нас вообще никогда не будет газа? У меня двое детей, младшему едва больше года, как его кормить и купать?».
Жители четвертого подъезда, которых 8 дней назад первыми отключили от газоснабжения, сегодня вышли на улицу, чтобы донести представителям газовой службы о необходимости включить газ в холодную зиму.
«Но они ничего не добились. В итоге от газоснабжения отключили и наш подъезд. Как я понял, они каждую неделю будут приходить с проверками, и по такому принципу отключать от ресурса подъезды, где есть квартиры, в которых никто не живет. Это явно только начало», — говорит Константин Батюшин.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в парке имени Горького в Ростове высадят лаванду и уложат желтую плитку в 2022 году.