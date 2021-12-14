Жителей улицы Шолохова в Ростове начали отключать от газоснабжения

«У нас поменялась газовая компания. И теперь представители новой компании ходят по квартирам и проверяют газовое оборудование. Но поскольку в доме есть квартиры, где никто не проживает, и в них невозможно попасть — нам отключили газ, с тем условием, что мы сами должны разыскать этих людей, чтобы обеспечить доступ газовщикам во все квартиры подъезда, — рассказывает Константин Батюшин. — А где искать этих людей, которых мы в глаза не видели? Может они живут на Майами? Получается, что теперь у нас вообще никогда не будет газа? У меня двое детей, младшему едва больше года, как его кормить и купать?».