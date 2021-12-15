В Батайске магазин закрыли из-за продавцов и покупателей без масок на 15 суток

Согласно предоставленным данным, в магазин «Московская ярмарка» с проверкой наведались сотрудники Роспотребнадзора. В ходе осмотра магазина выяснилось, что работники магазина не соблюдали перчатно-масочный режим, а также не контролировали покупателей-безмасочников.