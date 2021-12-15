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Posted 15 декабря 2021, 12:42

Published 15 декабря 2021, 12:42

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В Батайске магазин закрыли из-за продавцов и покупателей без масок на 15 суток

В Батайске магазин закрыли из-за продавцов и покупателей без масок на 15 суток

15 декабря 2021, 12:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Батайский городской суд вынес наказание магазину, сотрудники и покупатели которого не соблюдали масочный режим, сообщается на сайте УФССП Ростовской области.

Согласно предоставленным данным, в магазин «Московская ярмарка» с проверкой наведались сотрудники Роспотребнадзора. В ходе осмотра магазина выяснилось, что работники магазина не соблюдали перчатно-масочный режим, а также не контролировали покупателей-безмасочников.

После этого Батайский городской суд вынес административное наказание в адрес магазина в виде прекращения рабочей деятельности сроком на 15 суток.

Известно, что после истечения срока наказания должник-предприниматель устранил все нарушения, а деятельность магазина была восстановлена.

Ранее сообщалось, что проверяющие соблюдения антиковидных мер в Ростове сами нарушали масочный режим

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