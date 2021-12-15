В Батайске магазин закрыли из-за продавцов и покупателей без масок на 15 суток

Posted 15 декабря 2021, 12:42
Published 15 декабря 2021, 12:42
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Согласно предоставленным данным, в магазин «Московская ярмарка» с проверкой наведались сотрудники Роспотребнадзора. В ходе осмотра магазина выяснилось, что работники магазина не соблюдали перчатно-масочный режим, а также не контролировали покупателей-безмасочников.
После этого Батайский городской суд вынес административное наказание в адрес магазина в виде прекращения рабочей деятельности сроком на 15 суток.
Известно, что после истечения срока наказания должник-предприниматель устранил все нарушения, а деятельность магазина была восстановлена.
Ранее сообщалось, что проверяющие соблюдения антиковидных мер в Ростове сами нарушали масочный режим