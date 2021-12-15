В Ростове назвали худших перевозчиков общественного транспорта по итогам 2021 года

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что провели анализ показателей работы перевозчиков и провели оценку городских АТП. В ходе составления рейтинга критериями успешности работы того или иного перевозчика были обеспеченность новым транспортом автопарка, доступность и комфорт поездки для маломобильных групп населения, соблюдения плана выпуска транспорта на маршруты, среднего уровня зарплат среди сотрудников АТП и количества транзакций от общего числа пассажиров.