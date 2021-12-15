В Ростове назвали худших перевозчиков общественного транспорта по итогам 2021 года

Власти Ростова-на-Дону рассказали, что провели анализ показателей работы перевозчиков и провели оценку городских АТП. В ходе составления рейтинга критериями успешности работы того или иного перевозчика были обеспеченность новым транспортом автопарка, доступность и комфорт поездки для маломобильных групп населения, соблюдения плана выпуска транспорта на маршруты, среднего уровня зарплат среди сотрудников АТП и количества транзакций от общего числа пассажиров.
По этим требованиям худшие показатели продемонстрировали ООО «ЛегионАвтоТранс», ООО ТК «Авто-Лайн» и ООО «Автоколонна № 1559».
За ними четвертое и пятое место в рейтинге худших перевозчиков Ростова заняли МУП «Ростовская транспортная компания» и ООО «Южная транспортная компания».
Лучшими перевозчиками напротив были объявлены МУП МТК «Ростовпассажиртранс», ООО «Карат» и АО «АТП № 5», автопарки и организации которых в большей степени соответствовали стандартам работы с пассажирами.
Средние показатели продемонстрировали ООО «Янтарь-1 Автоколонна-1», ООО «ТрансЭкспорт», ООО «Янтарь 1» и ООО «ИПОПАТ-ЮГ».
Напомним, ранее власти Ростова-на-Дону сообщили перевозчикам, что разорвут контракты по 16 маршрутам в случае, если они не начнут выводить достаточно транспорта на линии и не будут соблюдать действующие санитарные нормы.