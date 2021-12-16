Корпоративы с танцами разрешили в ресторанах и кафе Ростовской области с 20 декабря

Губернатор Василий Голубев подписал документ о смягчении ограничений. С 20 числа также разрешат проводить зрелищные мероприятия, но в период с 06.00 мск до 21.00. Заполнять места в Домах культуры и в концертных залах можно только наполовину.
Зато в аэропорту Платов не пустят в кафе людей, у которых нет сертификата о вакцинации, либо ПЦР-теста, либо справки о перенесенной болезни. Срок действия теста для пропуска в учреждения и организации региона сократили до 48 часов.
На предприятиях общественного питания разрешено возобновить работу танцевальных площадок.
Вместе с этим не будут действовать ограничения, которые вводили в сфере оказания плановой медпомощи.
Напомним, что на лечение жителей Ростовской области от COVID-19 направили 3,2 млрд рублей в декабре.