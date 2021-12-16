rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Корпоративы с танцами разрешили в ресторанах и кафе Ростовской области с 20 декабря

16 декабря 2021, 09:02
Фото: pexels.com
В Ростовской области с 20 декабря предприятия общепита смогут открыть танцплощадки, заявили в облправительстве.

Губернатор Василий Голубев подписал документ о смягчении ограничений. С 20 числа также разрешат проводить зрелищные мероприятия, но в период с 06.00 мск до 21.00. Заполнять места в Домах культуры и в концертных залах можно только наполовину.

Зато в аэропорту Платов не пустят в кафе людей, у которых нет сертификата о вакцинации, либо ПЦР-теста, либо справки о перенесенной болезни. Срок действия теста для пропуска в учреждения и организации региона сократили до 48 часов.

На предприятиях общественного питания разрешено возобновить работу танцевальных площадок.

Вместе с этим не будут действовать ограничения, которые вводили в сфере оказания плановой медпомощи.

Напомним, что на лечение жителей Ростовской области от COVID-19 направили 3,2 млрд рублей в декабре.

Материалы по теме
Госдума приняла законопроект по ограничению работы в такси для судимых Ростовские новости о декабрьских заморозках и отмене ковидных ограниченийВ Ростовской области к Новому году примут решение о введении ограничений на праздники
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58