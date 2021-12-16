Проекты скоростного трамвая и аэроэкспресса в Платов объединят в Ростове до 2035 года

Развитие трамвая синхронизируют с проектом «Донской экспресс». Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел замгубернатора Владимир Окунев.
«Нам необходимо синхронизировать эти два проекта. На карте города должны появиться точки пересечения транспорта», — прокомментировал Окунев.
Он добавил, что городу нужен не просто трамвай, а высокоскоростной транспорт. Он должен решить вопрос с транспортной доступностью отдельных микрорайонов и разгрузит городские магистрали.
Отмечается, что это позволит пересадить многих местных жителей на общественный транспорт.