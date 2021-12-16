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Проекты скоростного трамвая и аэроэкспресса в Платов объединят в Ростове до 2035 года

16 декабря 2021, 12:07
Фото: wirestock/freepik.com
аэроэкспресс
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос объединения проектов скоростного трамвая и аэроэкспресса до аэропорта Платов, сообщили в правительстве региона.

Развитие трамвая синхронизируют с проектом «Донской экспресс». Этот вопрос обсудили на совещании, которое провел замгубернатора Владимир Окунев.

«Нам необходимо синхронизировать эти два проекта. На карте города должны появиться точки пересечения транспорта», — прокомментировал Окунев.

Он добавил, что городу нужен не просто трамвай, а высокоскоростной транспорт. Он должен решить вопрос с транспортной доступностью отдельных микрорайонов и разгрузит городские магистрали.

Отмечается, что это позволит пересадить многих местных жителей на общественный транспорт.

Фото: donland.ru

Напомним, что в Ростове акцию «Новогодний трамвай» проведут 29 и 30 декабря.

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