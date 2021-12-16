В России планируется контролировать работу службы ЖКХ с применением видеокамер

В регионах России планируется запуск контроля за благоустройством территорий с использованием камер. Ожидается, что система позволит следить за работами по уборке снега, выявлять наличие открытых люков, неисправных фонарей. Известно, что система будет внедрена в Казани.

При помощи системы CitySoft будет отслеживаться состояние дорог, сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. Для сбора данных предложено использовать камеры на общественном и специализированном транспорте. Планируется отслеживание работ в Москве.