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В России планируется контролировать работу службы ЖКХ с применением видеокамер

16 декабря 2021, 19:47
Фото: pxhere.com
В регионах России планируется запуск контроля за благоустройством территорий с использованием камер. Ожидается, что система позволит следить за работами по уборке снега, выявлять наличие открытых люков, неисправных фонарей. Известно, что система будет внедрена в Казани.

При помощи системы CitySoft будет отслеживаться состояние дорог, сообщает infox.ru со ссылкой на “Известия”. Для сбора данных предложено использовать камеры на общественном и специализированном транспорте. Планируется отслеживание работ в Москве.

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