Центробанк вновь поднял ключевую ставку в 2021 году

Как отмечается в заявлении ЦБ РФ, «преобладающее воздействие проинфляционных факторов может вызвать более значительное и продолжительное отклонение инфляции вверх от цели». Вне сомнений, промышленники и бизнесмены раскритикуют решение ЦБ РФ, так как оно затрудняет рост экономики. Но в процессе выбора между экономическим ростом и сокращением инфляции отечественный регулятор всегда выбирает второе, считают авторы канала.