Центробанк вновь поднял ключевую ставку в 2021 году

Posted 17 декабря 2021, 17:50
Published 17 декабря 2021, 17:50
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
Причина, по словам представителей ЦБ, заключается в том, что в ноябре инфляция рубля в годовом исчислении составила 8,4%. Цель регулятора заключалась в снижении инфляции до 4% в год, но пока такого снижения нет, пишет телеграм-канал «Мейстер».
Как отмечается в заявлении ЦБ РФ, «преобладающее воздействие проинфляционных факторов может вызвать более значительное и продолжительное отклонение инфляции вверх от цели». Вне сомнений, промышленники и бизнесмены раскритикуют решение ЦБ РФ, так как оно затрудняет рост экономики. Но в процессе выбора между экономическим ростом и сокращением инфляции отечественный регулятор всегда выбирает второе, считают авторы канала.