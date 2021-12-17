rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2021, 17:50

Published 17 декабря 2021, 17:50

Modified 18 сентября 2022, 14:34

Updated 18 сентября 2022, 14:34

Центробанк вновь поднял ключевую ставку в 2021 году

17 декабря 2021, 17:50
Центробанк России в очередной раз (седьмой в текущем году) увеличил ключевую ставку — до 8,5% годовых. Рост сразу на 1 процентный пункт случился второй раз в 2021-м году.

Причина, по словам представителей ЦБ, заключается в том, что в ноябре инфляция рубля в годовом исчислении составила 8,4%. Цель регулятора заключалась в снижении инфляции до 4% в год, но пока такого снижения нет, пишет телеграм-канал «Мейстер».

Как отмечается в заявлении ЦБ РФ, «преобладающее воздействие проинфляционных факторов может вызвать более значительное и продолжительное отклонение инфляции вверх от цели». Вне сомнений, промышленники и бизнесмены раскритикуют решение ЦБ РФ, так как оно затрудняет рост экономики. Но в процессе выбора между экономическим ростом и сокращением инфляции отечественный регулятор всегда выбирает второе, считают авторы канала.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика