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Posted 17 декабря 2021, 12:12

Published 17 декабря 2021, 12:12

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

В Ростове Христофор Ермашов покинул пост главы департамента транспорта 17 декабря

17 декабря 2021, 12:12
Руководитель департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов решил покинуть свой пост, пишет «АиФ-Ростов» со ссылкой на источник.

По информации издания, свой пост также покинет замглавы администрации Светлана Камбулова. О причинах этих решений информации пока не появлялось.

Напомним, что Ермашов пришел на свой пост в 2019 году. Камбулова работает в администрации с 2015 года.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности заместителя Виктора Вовка. Он проработал в правительстве в течение двух лет.

#Политика#Новости
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