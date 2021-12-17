В Ростове товарный поезд сбил 23-летнего парня 16 декабря 2021 года

Posted 17 декабря 2021, 12:00
Published 17 декабря 2021, 12:00
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
В Ростовской области на пересечении перегона на у Развилки с Ростовом-товарным пострадал местный житель, который переходил рельсы, пренебрегая правилами безопасности.
Инцидент произошел в четверг, 16 декабря, и к месту происшествия сразу были направлены сотрудники следственно-оперативной группы. Теперь транспортным полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия на железной дороге.
Ранее пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который также нарушил правила безопасности на станции в Белой Калитве.