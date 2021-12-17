rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2021, 12:00

Published 17 декабря 2021, 12:00

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

В Ростове товарный поезд сбил 23-летнего парня 16 декабря 2021 года

В Ростове товарный поезд сбил 23-летнего парня 16 декабря 2021 года

17 декабря 2021, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове при наезде товарного поезда травмировался молодой мужчина, об этом сообщили сотрудники пресс-службы УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области на пересечении перегона на у Развилки с Ростовом-товарным пострадал местный житель, который переходил рельсы, пренебрегая правилами безопасности.

Инцидент произошел в четверг, 16 декабря, и к месту происшествия сразу были направлены сотрудники следственно-оперативной группы. Теперь транспортным полицейским предстоит выяснить причины и обстоятельства происшествия на железной дороге.

Ранее пассажирский поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который также нарушил правила безопасности на станции в Белой Калитве.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону появятся дополнительные поезда на юг во время новогодних праздниковКольцевую электричку планируют запустить в Ростове-на-Дону из 22 поездов до 2035 годаВ Ростовской области поезд насмерть сбил 67-летнего мужчину 14 декабря 2021 года
#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика