В Ростовской области из-за недоверчивого полицейского умерла женщина

Posted 17 декабря 2021, 12:33
Published 17 декабря 2021, 12:33
Modified 18 сентября 2022, 14:34
Updated 18 сентября 2022, 14:34
В Ростовской области к старшему участковому Зимовниковского района Александру Кисарову поступил звонок от девочки, которая рассказала, что ее отец избивает ее мать, держа в руках нож. Однако, полицейский, судя по всему, не поверил этому.
На помощь к девочке не были отправлены сотрудники полиции, да и сам старший участковый остался на рабочем месте. В итоге мать девочки убили, а в отношении Кисарова завели уголовное дело за халатность при исполнении рабочих обязанностей.
Первое заседание назначили на 28 декабря текущего года. Дело рассмотрит Зимовниковский районный суд Ростовской области.
Ранее в Ростове суд вынес приговор в отношении застройщика, который присвоил и потратил 60 миллионов рублей, полученных от дольщиков.