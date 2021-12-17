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Жители Ростовской области заявили, что после нового года снова введут ограничения

17 декабря 2021, 07:20
Фото: lookstudio/freepik.com
В Ростовской области с 20 декабря отменят ряд введенных из-за коронавируса ограничений, но местные жители считают, что это временно, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

С 20 числа возобновят оказание плановой медпомощи и разрешать зрелищные мероприятия. Но проводить их можно с 06.00 мск до 21.00.

Кафе смогут открыть танцплощадки, а в предприятия общепита на территории аэропорта Платов перестанут пускать людей без QR-кодов или ПЦР-тестов. Местные жители в соцсетях пишут, что это временная мера перед Новым годом и потом снова введут запреты.

«Порадуйтесь последний раз на Новый год. А после будет мрак», — прозвучало в комментариях.

«Сколько можно негативить и это обсуждать. Надоели негативные новости и злые, недовольные люди», — написали некоторые ростовчане.

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