Жители Ростовской области заявили, что после нового года снова введут ограничения

С 20 числа возобновят оказание плановой медпомощи и разрешать зрелищные мероприятия. Но проводить их можно с 06.00 мск до 21.00.
Кафе смогут открыть танцплощадки, а в предприятия общепита на территории аэропорта Платов перестанут пускать людей без QR-кодов или ПЦР-тестов. Местные жители в соцсетях пишут, что это временная мера перед Новым годом и потом снова введут запреты.
«Порадуйтесь последний раз на Новый год. А после будет мрак», — прозвучало в комментариях.
«Сколько можно негативить и это обсуждать. Надоели негативные новости и злые, недовольные люди», — написали некоторые ростовчане.