Жители Ростовской области заявили, что после нового года снова введут ограничения

Кафе смогут открыть танцплощадки, а в предприятия общепита на территории аэропорта Платов перестанут пускать людей без QR-кодов или ПЦР-тестов. Местные жители в соцсетях пишут, что это временная мера перед Новым годом и потом снова введут запреты.