В Москве награждены лауреаты III Всероссийской премии «Голос спорта»

На мероприятии, которое вели Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов, назвали лауреатов в 16 номинациях. Им вручили 12 премий и четыре специальных приза. Об этом информирует sovsport.ru.
По словам Белоголовцева, в 2021 году исполнилось 55 лет самому значительному достижению российского футбола — когда советская сборная взяла бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года в Англии. В связи с этим была смонтирована подборка голов советской сборной.
Пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов зачитал приветственное слово президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который поздравил всех лауреатов, участников и организаторов церемонии вручения национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».
Это третья по счету премия, что свидетельствует о том, что идея ее создания нашла отклик у профессионального сообщества, а миссия ассоциации спортивных комментаторов оказалась успешной.
ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА» СТАЛИ: