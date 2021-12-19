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В Москве награждены лауреаты III Всероссийской премии «Голос спорта»

19 декабря 2021, 14:22
В Москве наградили лауреатов III Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» (ГОЛ-С!), которая учреждена Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке ОКР. Церемония прошла в здании Олимпийского комитета РФ.

На мероприятии, которое вели Сергей Белоголовцев и Роман Скворцов, назвали лауреатов в 16 номинациях. Им вручили 12 премий и четыре специальных приза. Об этом информирует sovsport.ru.

По словам Белоголовцева, в 2021 году исполнилось 55 лет самому значительному достижению российского футбола — когда советская сборная взяла бронзовые медали на чемпионате мира 1966 года в Англии. В связи с этим была смонтирована подборка голов советской сборной.

Пресс-атташе Олимпийского комитета РФ Константин Выборнов зачитал приветственное слово президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который поздравил всех лауреатов, участников и организаторов церемонии вручения национальной премии спортивных комментаторов «Голос спорта».

Это третья по счету премия, что свидетельствует о том, что идея ее создания нашла отклик у профессионального сообщества, а миссия ассоциации спортивных комментаторов оказалась успешной.

ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ «ГОЛОС СПОРТА» СТАЛИ:

  • Премию Владимира Маслаченко «Лучший спортивный комментатор по версии спортивных СМИ» получил Константин Генич, «Матч ТВ».
  • Премия Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов РАСК» досталась Денису Казанскому, «Матч ТВ».
  • Премия Владимира Перетурина «Лучший комментатор чемпионата Европы по футболу» была вручена Константину Геничу, «Матч ТВ».

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