rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре в Ростове появились Смешарики за 20 миллионов рублей у кинотеатра с декабря

19 декабря 2021, 05:51
Фото: Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону
В Ростове на переулке Университетском установили фигуры Смешариков, информация появилась в соцсети «Вконтакте».

«Первый Ростовский» телеканал поделился кадрами установки скульптур смешариков перед кинотеатром «Ростов».

Монтаж и установку скульптур подрядчик проводил в субботу, 18 декабря. Напомним, ранее управление наружной рекламы объявило тендер для поиска подрядчика, который установит скульптуры Смешариков, арку и фотозону на переулке Университестком. Общая стоимость контракта составляла чуть менее 19,5 миллиона рублей.

Фото: «Первый Ростовский» телеканал

Теперь на площади перед кинотеатром «Ростов» появились фигурки героев Пина, Лосяша, Кроша и Нюши, которые будут освещаться в вечернее время. Позади них рабочие уже возвели декоративную арку в виде золотисто-синего замка, украшенного мишурой.

Ранее в Ростове завершили подготовку и установку новогодних декораций на Пушкинской.

Материалы по теме
В Ростове-на-Дону установили и украсили главную новогоднюю елку 4 декабря 2021 годаГлавную елку Ростова в этом году украсят новыми шарами и гирляндамиЛогвиненко потребовал украсить Ростов-на-Дону к Новому году до 15 декабря 2021 года
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58