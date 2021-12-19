В центре в Ростове появились Смешарики за 20 миллионов рублей у кинотеатра с декабря

Теперь на площади перед кинотеатром «Ростов» появились фигурки героев Пина, Лосяша, Кроша и Нюши, которые будут освещаться в вечернее время. Позади них рабочие уже возвели декоративную арку в виде золотисто-синего замка, украшенного мишурой.