В центре в Ростове появились Смешарики за 20 миллионов рублей у кинотеатра с декабря

«Первый Ростовский» телеканал поделился кадрами установки скульптур смешариков перед кинотеатром «Ростов».
Монтаж и установку скульптур подрядчик проводил в субботу, 18 декабря. Напомним, ранее управление наружной рекламы объявило тендер для поиска подрядчика, который установит скульптуры Смешариков, арку и фотозону на переулке Университестком. Общая стоимость контракта составляла чуть менее 19,5 миллиона рублей.
Теперь на площади перед кинотеатром «Ростов» появились фигурки героев Пина, Лосяша, Кроша и Нюши, которые будут освещаться в вечернее время. Позади них рабочие уже возвели декоративную арку в виде золотисто-синего замка, украшенного мишурой.