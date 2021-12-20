Глава плодоовощного союза Глушков: Запрет на турецкие фрукты не повлияет на цены

До этого московское управление службы предупредило ретейлеров о том, что нужно приостановить реализацию части импортных товаров. Речь идет о лимонах, перце, мандаринах, винограде, апельсинах и гранате некоторых производителей Турции, одного производителя сушеной мятой из Египта и нескольких поставщиков перца из Ирана, запрещенных к ввозу. Такое решение Роспотребнадзор вынес после того, как в продукции выявили повышенное содержание ГМО и пестицидов.