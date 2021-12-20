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Posted 20 декабря 2021,, 15:12

Published 20 декабря 2021,, 15:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Глава плодоовощного союза Глушков: Запрет на турецкие фрукты не повлияет на цены

20 декабря 2021, 15:12
По заявлению директора Национального плодоовощного союза Михаила Глушкова, запрет Роспотребнадзора на ввоз фруктов и овощей некоторых турецких, египетских и иранских предприятий не вызовет их подорожания. Эксперт считает, что утраченные из-за мер ограничений объемы заместит продукция из других стран.

«Подорожания никакого не будет. Потому что эти объемы будут замещены из других стран. Речь же не идет о закрытии каких-то стран, просто будут закрыты конкретные предприятия, в продукции которых найдены опасные превышения пестицидов и агрохимикатов», — приводит слова Глушкова NEWS.ru.

Он добавил, что есть много производителей данной продукции из других государств, способных увеличить поставки в РФ, если нужно. Также после устранения недочетов могут открыться компании, не способные сейчас импортировать товары в страну.

До этого московское управление службы предупредило ретейлеров о том, что нужно приостановить реализацию части импортных товаров. Речь идет о лимонах, перце, мандаринах, винограде, апельсинах и гранате некоторых производителей Турции, одного производителя сушеной мятой из Египта и нескольких поставщиков перца из Ирана, запрещенных к ввозу. Такое решение Роспотребнадзор вынес после того, как в продукции выявили повышенное содержание ГМО и пестицидов.

#Общество#Новости
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