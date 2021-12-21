Глава донского района отказался предоставить школьные автобусы детям в двух хуторах

В Ростовской области для детей из двух хуторов не организовали бесплатные автобусы до школы, сообщили в региональной прокуратуре.

Дети из хуторов Касьяновка и Федоровка обучаются в школе в поселке Чертково. Расстояние между населенными пунктами слишком большое, поэтому пешком дойти не получится. Власти не организовали автобусы для школьников. Прокуратура Чертковского района потребовала от главы администрации района устранить нарушения, но ничего не изменилось. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с целью обязать местные власти организовать перевозку. Все требования были удовлетворены.