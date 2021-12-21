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Posted 21 декабря 2021, 08:05

Published 21 декабря 2021, 08:05

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Глава донского района отказался предоставить школьные автобусы детям в двух хуторах

Глава донского района отказался предоставить школьные автобусы детям в двух хуторах

21 декабря 2021, 08:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области для детей из двух хуторов не организовали бесплатные автобусы до школы, сообщили в региональной прокуратуре.

Дети из хуторов Касьяновка и Федоровка обучаются в школе в поселке Чертково. Расстояние между населенными пунктами слишком большое, поэтому пешком дойти не получится.

Власти не организовали автобусы для школьников. Прокуратура Чертковского района потребовала от главы администрации района устранить нарушения, но ничего не изменилось.

После этого надзорное ведомство обратилось в суд с целью обязать местные власти организовать перевозку. Все требования были удовлетворены.

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