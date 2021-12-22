Глава Движения автомобилистов РФ высказался за отмену техосмотра в стране

Действие закона не распространяется на такси и иной транспорт для перевозки пассажиров, а также на автотранспорт, который используется для решения служебных задач. ТО, как и ранее, потребуется проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных деталей. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отметил: это решение упростит жизнь владельцам примерно 50 млн транспортных средств.