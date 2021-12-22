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Posted 22 декабря 2021,, 17:47

Published 22 декабря 2021,, 17:47

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Глава Движения автомобилистов РФ высказался за отмену техосмотра в стране

22 декабря 2021, 17:47
По словам председателя Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, отмена обязательного технического осмотра никак не отразится на безопасности дорожного движения, но избавит автовладельцев от «выкачивания денег напрямую, либо в виде серых взяток за уклонение от процедуры».

Как пишет NEWS.ru, общественник отметил: это решение Госдумы является тем редким случаем, когда депутатов можно поддержать. Так Похмелкин высказался по поводу принятия парламентом в третьем чтении закона об отмене обязательного техосмотра.

Отныне техосмотр могут не проводить легковые авто и мотоциклы, которыми владеют граждане и используют их в личных целях. Собственники могут обращаться за ТО по желанию. Эксперт также подчеркнул, что отныне полис ОСАГО не будет «завязан» на ТО.

Действие закона не распространяется на такси и иной транспорт для перевозки пассажиров, а также на автотранспорт, который используется для решения служебных задач. ТО, как и ранее, потребуется проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных деталей. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отметил: это решение упростит жизнь владельцам примерно 50 млн транспортных средств.

#Общество#Новости
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