Глава Движения автомобилистов РФ высказался за отмену техосмотра в стране

Posted 22 декабря 2021,, 17:47
Published 22 декабря 2021,, 17:47
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет NEWS.ru, общественник отметил: это решение Госдумы является тем редким случаем, когда депутатов можно поддержать. Так Похмелкин высказался по поводу принятия парламентом в третьем чтении закона об отмене обязательного техосмотра.
Отныне техосмотр могут не проводить легковые авто и мотоциклы, которыми владеют граждане и используют их в личных целях. Собственники могут обращаться за ТО по желанию. Эксперт также подчеркнул, что отныне полис ОСАГО не будет «завязан» на ТО.
Действие закона не распространяется на такси и иной транспорт для перевозки пассажиров, а также на автотранспорт, который используется для решения служебных задач. ТО, как и ранее, потребуется проходить при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных деталей. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, отметил: это решение упростит жизнь владельцам примерно 50 млн транспортных средств.