Когда в Ростовской области ожидают пятую волну коронавируса и защитят ли бездомных

Posted 22 декабря 2021, 04:41
Published 22 декабря 2021, 04:41
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка считает, что рост заболеваемости коронавирусом в регионе может начаться в конце зимы в 2022 году. В данный момент в области продолжается четвертая волна, заболеваемость пошла на спад только пару дней назад. До этого длительное время ежедневно выявляли примерно по 650 случаев заражения коронавирусом.
Эксперт уверен, что во время праздников эпидситуация не должна ухудшиться. Причиной является коллективный иммунитет, который был приобретен осенью.
По словам главврача, этот эффект пойдет на спад к концу зимы. И уже тогда можно ждать рост заболеваемости.
Коробка напомнил, что ослабление ограничений может привести к потере бдительности.
В регионе с 20 декабря губернатор Василий Голубев смягчил введенные из-за коронавируса ограничения. Теперь стала снова доступна плановая медпомощь, которую приостанавливали в 27 муниципалитетах.
Перед Новым годом разрешили зрелищные мероприятия, но проводить их можно в период с 06.00 мск до 21.00. Заполняемость учреждений культуры не может быть более 50%.
Предприятиям общепита разрешили открыть танцполы. Родители имеют право сходить на утренники в детские сады, только придется получить сертификат о вакцинации.
В области сохраняются основные меры профилактики коронавируса.
В Ростовской области продолжается прививочная кампания против коронавируса, в которой, в том числе участвуют бездомные. Пройти вакцинацию могут все желающие.
Согласно статистике, эту процедуру прошли около 80% лиц без определенного места жительства. Бездомным для этого необходимо прийти в центр социального обслуживания, всего их открыто шесть по области.
Каждый день в регионе прививки делают несколько тысяч человек. Всего добровольцами стали более 1,9 миллиона местных жителей.
Полностью завершили вакцинацию свыше 1,8 миллиона граждан.
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