Когда в Ростовской области ожидают пятую волну коронавируса и защитят ли бездомных

Главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка считает, что рост заболеваемости коронавирусом в регионе может начаться в конце зимы в 2022 году. В данный момент в области продолжается четвертая волна, заболеваемость пошла на спад только пару дней назад. До этого длительное время ежедневно выявляли примерно по 650 случаев заражения коронавирусом.