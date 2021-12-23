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Posted 23 декабря 2021, 18:01

Published 23 декабря 2021, 18:01

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Рестораторы Ростовской области просят разрешить работу общепита в новогоднюю ночь

23 декабря 2021, 18:01
Рестораторы обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой разрешить работу ресторанов до 3.00 мск 1 января, текстом письма поделилась глава Федерации рестораторов и отельеров по Ростовской области Карина Шатворян.

Рестораторы обратились к губернатору Ростовской области, чтобы добиться увеличения продолжительности рабочего дня в новогоднюю ночь.

Дело в том, что в настоящий момент в регионе действует постановление, которое ограничивает работу общепита с 23.00 до 6.00 мск. Однако рестораторы надеются, что текущая эпидемиологическая ситуация и Роспотребнадзор Ростовской области допустят работу общепита во время празднования Нового года, а именно до 3.00 мск 1 января.

В попытках убедить власти рестораторы и отельеры напомнили, что в их организациях вакцинирован более чем на 80% от общего числа сотрудников, а также продемонстрировали готовность проводить санитарную обработку помещений и обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Роспотребнадзора.

«Пусть эта последняя неделя принесёт нашим предпринимателям возможность присоединиться ко всем регионам страны и порадовать жителей региона и гостей праздничными программами и хлебосольным окончанием этого сложного года», — указала в своем обращении к власти региона Карина Шатворян.

Напомним, ранее рестораторы утверждали, что в январе начнется новый локдаун, а также сделали прогноз, как пройдут новогодние корпоративы у жителей Ростовской области.

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