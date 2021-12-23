Рестораторы Ростовской области просят разрешить работу общепита в новогоднюю ночь

Дело в том, что в настоящий момент в регионе действует постановление, которое ограничивает работу общепита с 23.00 до 6.00 мск. Однако рестораторы надеются, что текущая эпидемиологическая ситуация и Роспотребнадзор Ростовской области допустят работу общепита во время празднования Нового года, а именно до 3.00 мск 1 января.