Рестораторы Ростовской области просят разрешить работу общепита в новогоднюю ночь

Posted 23 декабря 2021, 18:01
Published 23 декабря 2021, 18:01
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Рестораторы обратились к губернатору Ростовской области, чтобы добиться увеличения продолжительности рабочего дня в новогоднюю ночь.
Дело в том, что в настоящий момент в регионе действует постановление, которое ограничивает работу общепита с 23.00 до 6.00 мск. Однако рестораторы надеются, что текущая эпидемиологическая ситуация и Роспотребнадзор Ростовской области допустят работу общепита во время празднования Нового года, а именно до 3.00 мск 1 января.
В попытках убедить власти рестораторы и отельеры напомнили, что в их организациях вакцинирован более чем на 80% от общего числа сотрудников, а также продемонстрировали готовность проводить санитарную обработку помещений и обеспечить соблюдение действующих рекомендаций Роспотребнадзора.
«Пусть эта последняя неделя принесёт нашим предпринимателям возможность присоединиться ко всем регионам страны и порадовать жителей региона и гостей праздничными программами и хлебосольным окончанием этого сложного года», — указала в своем обращении к власти региона Карина Шатворян.
Напомним, ранее рестораторы утверждали, что в январе начнется новый локдаун, а также сделали прогноз, как пройдут новогодние корпоративы у жителей Ростовской области.