В парке «Дружба» в Ростове откроют резиденцию Деда Мороза 25 декабря

Posted 23 декабря 2021, 08:58
Published 23 декабря 2021, 08:58
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Прийти в госте к волшебнику дети и их родители смогут с 25 по 26 декабря в установленное время, а именно с 14.00 до 17.00 мск. А вот 28, 29 и 30 декабря дедушка принимает гостей с 15.00 до 18.00 мск.
Сообщается, что подарки получат те дети, которые споют песню, прочитают стихи или отгадают загадки. Резиденция будет расположена по адресу улица Капустина, 1/1, а.
Напомним, что на главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону «Поезд Деда Мороза» приедет 2 января.