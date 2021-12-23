rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря 2021, 08:58

Published 23 декабря 2021, 08:58

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

В парке «Дружба» в Ростове откроют резиденцию Деда Мороза 25 декабря

23 декабря 2021, 08:58
Ростовская Резиденция Деда Мороза появится в парке «Дружба» в эти выходные, сообщили в администрации города.

Прийти в госте к волшебнику дети и их родители смогут с 25 по 26 декабря в установленное время, а именно с 14.00 до 17.00 мск. А вот 28, 29 и 30 декабря дедушка принимает гостей с 15.00 до 18.00 мск.

Сообщается, что подарки получат те дети, которые споют песню, прочитают стихи или отгадают загадки. Резиденция будет расположена по адресу улица Капустина, 1/1, а.

Напомним, что на главный железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону «Поезд Деда Мороза» приедет 2 января.

#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика