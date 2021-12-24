Ростовчане потребовали снижения тарифов на воду после задержания Кубрака 24 декабря

Posted 24 декабря 2021, 13:49
Published 24 декабря 2021, 13:49
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что в ноябре Кубрака уволили с должности гендиректора, с чем он не согласился. В знак протеста он заперся в кабинете и прожил в нем почти 1,5 месяца.
Утром 24 декабря в офис здания вошли силовики и задержали Кубрака, после чего доставили его на допрос. По некоторым данным, он стал фигурантом уголовного дела, ему вменяют мошенничество.
В соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации. Многие согласились с тем, что давно пора было вывести Кубрака из здания, чтобы он не мешал работать.
«Если бывший гендиректор водоканала в составе организованной группы занимался на своем посту мошенничеством в особо крупном размере, то нужно признать незаконными и отменить все подписанные приказы о повышении тарифов на воду. И вернуть людям деньги», — заявили пользователи в «ВКонтакте».