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Posted 24 декабря 2021, 13:49

Published 24 декабря 2021, 13:49

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовчане потребовали снижения тарифов на воду после задержания Кубрака 24 декабря

24 декабря 2021, 13:49
В Ростове-на-Дону ОМОН задержал бывшего гендиректора Ростовводоканала Дмитрия Кубрака, после чего местные жители потребовали пересмотреть тарифы на водоснабжение, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в ноябре Кубрака уволили с должности гендиректора, с чем он не согласился. В знак протеста он заперся в кабинете и прожил в нем почти 1,5 месяца.

Утром 24 декабря в офис здания вошли силовики и задержали Кубрака, после чего доставили его на допрос. По некоторым данным, он стал фигурантом уголовного дела, ему вменяют мошенничество.

В соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации. Многие согласились с тем, что давно пора было вывести Кубрака из здания, чтобы он не мешал работать.

«Если бывший гендиректор водоканала в составе организованной группы занимался на своем посту мошенничеством в особо крупном размере, то нужно признать незаконными и отменить все подписанные приказы о повышении тарифов на воду. И вернуть людям деньги», — заявили пользователи в «ВКонтакте».

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