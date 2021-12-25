К концу 2021 года тысячи ростовчан останутся без электричества

Жителей Ростова-на-Дону предупредили, что часть улиц с 27 по 29 декабря будет оставаться без света, заявляет «Донэнерго».

В понедельник, 27 декабря, света не будет на улицах Профинтерна, Караванная, Ленина, Ярослава Галана, Гаккеля, Тоннельная, Кооперативная, Красина. Это коснется переулков Короленко, Макеевский, Полюсный, Стандартный, Балтийский. Во вторник обесточат переулки Самарский, Ильменский, Мезенский, улицы Белорусская, Енисейская, Алтайская, Каспийская, Владимирская. Это затронет улицы Краматорская, Вятская, Украинская, Амурская, переулки Суржский, Клязьменский, Магаданский, Ангарский, Волочаевский. В среду электричества не будет на улицах Зорге, Еременко, проспекте Буденновский. Ранее эксперт оценил, насколько в Ростовской области завышены тарифы на коммуналку.