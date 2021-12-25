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Posted 25 декабря 2021, 09:28

Published 25 декабря 2021, 09:28

Modified 1 октября, 14:45

Updated 1 октября, 14:45

Украина начала собирать беспилотники для патрулирования границы с Ростовской областью

25 декабря 2021, 09:28
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о начале производства страной беспилотников, которые раньше уже встречали на границе с Ростовской областью, пишет «Новороссия».

Ранее Киев приобрел турецкий беспилотник с ракетами. После этого появились сообщения, что боевые дроны видели в Донбассе, который граничит с донским регионом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что это не говорит о наступлении ВСУ. Теперь Ермак заявил о начале собственного производства.

«Сотрудничество с Турцией стало первым шагом к тому, чтобы самим начать изготовлять подобное оборудование», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Украина может использовать химоружие на границе с Ростовской областью.

#Общество#Новости
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