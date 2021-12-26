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Posted 26 декабря 2021, 07:22

Published 26 декабря 2021, 07:22

Modified 1 октября, 14:15

Updated 1 октября, 14:15

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что РФ имеет военное превосходство в Азовском море

26 декабря 2021, 07:22
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Россия обладает преимуществом над Украиной в Азовском море, пишет The Washington Post.

Кулеба считает, что у России есть значительные преимущества. По его мнению, если начнутся боевые действия, то РФ может этим воспользоваться.

«Получилось, что Россия устанавливает свои правила, касающиеся развития ситуации на Азове», — уточнил министр.

Ранее Украину несколько раз обвиняли в начале боевых действий на территории Донбасса, который граничит с Ростовской областью. Так, стало известно, что украинская армия из гранатомета обстреляла поселки рядом с донским регионом.

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