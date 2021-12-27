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Из-за снега в Ростове резко подскочили цены на такси 27 декабря

27 декабря 2021, 11:33
Фото: freepik/freepik.com
В Ростове-на-Дону из-за заснеженных улиц резко выросли цены на такси 27 декабря, данные взяты из сервиса «Яндекс. Go».

Вчера, 26 декабря в Ростове-на-Дону выпало рекордное количество снега. Улицы города укутаны в сугробы, а утром 27 декабря в городе начали образовываться сильные пробки.

Сейчас стоимость такси варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от расстояния. Так, чтобы добраться из Октябрьского района в центр города придется заплатить 364 рубля. А из района Северная Звезда в Батайске до переулка Семашко поездка будет стоить 493 рубля.

Чтобы добраться на улицу Пушкинскую с Орбитальной, пассажир должен подготовить 534 рубля. А чтобы проехать совсем небольшое расстояние от Текучева до набережной, нужно будет отдать 397 рублей. Причем все цены, представленные здесь, указаны за тариф «Эконом».

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