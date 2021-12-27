Из-за снега в Ростове резко подскочили цены на такси 27 декабря

Сейчас стоимость такси варьируется от 300 до 600 рублей в зависимости от расстояния. Так, чтобы добраться из Октябрьского района в центр города придется заплатить 364 рубля. А из района Северная Звезда в Батайске до переулка Семашко поездка будет стоить 493 рубля.
Чтобы добраться на улицу Пушкинскую с Орбитальной, пассажир должен подготовить 534 рубля. А чтобы проехать совсем небольшое расстояние от Текучева до набережной, нужно будет отдать 397 рублей. Причем все цены, представленные здесь, указаны за тариф «Эконом».