rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кубрака заподозрили в вымогательстве миллионных премий у сотрудников Ростовводоканала

27 декабря 2021, 09:25
Фото: vodokanalrnd.ru
Кубрак
Бывшему генеральному директору Ростовводоканала Дмитрию Кубраку вменяют вымогательство денег у сотрудников, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что Кубрак отработал месяц на посту гендиректора и его уволили в середине ноября. Он был против этого решения и заперся в кабинете, где прожил чуть более месяца.

В пятницу, 24 декабря, за Кубраком пришли силовики и отвезли его на допрос. После этого стало известно о возбужденном уголовном деле.

По данным пресс-службы, подозреваемый заявил двум подчиненным, что часть премий в размере 1,1 миллиона и 1,4 миллиона рублей нужно перечислить ему. Он говорил, что деньги отдаст родственникам человека, который связан с компанией и находится в следственном изоляторе.

Отмечается, что сотрудники передали требуемые суммы. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», максимальное наказание составляет 10 лет заключения.

Материалы по теме
Бойцы ОМОН вывели из здания Ростовводоканала экс-гендиректора Кубрака 24 декабряСуд отправил экс-гендиректора Ростовводоканала Кубрака под домашний арест до февраляСтали известны подробности дела против экс-гендиректора Ростовводоканала Кубрака
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00