Кубрака заподозрили в вымогательстве миллионных премий у сотрудников Ростовводоканала

Напомним, что Кубрак отработал месяц на посту гендиректора и его уволили в середине ноября. Он был против этого решения и заперся в кабинете, где прожил чуть более месяца.
В пятницу, 24 декабря, за Кубраком пришли силовики и отвезли его на допрос. После этого стало известно о возбужденном уголовном деле.
По данным пресс-службы, подозреваемый заявил двум подчиненным, что часть премий в размере 1,1 миллиона и 1,4 миллиона рублей нужно перечислить ему. Он говорил, что деньги отдаст родственникам человека, который связан с компанией и находится в следственном изоляторе.
Отмечается, что сотрудники передали требуемые суммы. Уголовное дело завели по статье «Мошенничество», максимальное наказание составляет 10 лет заключения.