Ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в управление соцзащиты населения

Корреспондент RostovGazeta лично убедился в их словах. В попытке дозвониться в отдел субсидий для поддержки малоимущих, мобильный телефон с утра до полудня стоял на автодозвоне. На звонок никто так и не ответил. А на других номерах управления соцзащиты, на которые удалось дозвониться, сообщили, что вопросами субсидий не занимаются, а звонить порекомендовали именно на номер 220-45-63.