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Posted 27 декабря 2021, 13:06

Published 27 декабря 2021, 13:06

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в управление соцзащиты населения

27 декабря 2021, 13:06
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились ростовчане, которые пожаловались на то, что телефон отдела субсидий управления соцзащиты в Советском районе всегда занят. Люди не могут уточнить интересующие вопросы по предоставлению социальной поддержки.

Ростовчане жалуются, что дозвониться в отдел субсидий управления социальной защиты населения Советского района не просто сложно, а невозможно. Многие рассказали, что звонят уже больше месяца, а линия занята всегда.

«О какой социальной помощи может идти речь», — негодуют ростовчане.

Корреспондент RostovGazeta лично убедился в их словах. В попытке дозвониться в отдел субсидий для поддержки малоимущих, мобильный телефон с утра до полудня стоял на автодозвоне. На звонок никто так и не ответил. А на других номерах управления соцзащиты, на которые удалось дозвониться, сообщили, что вопросами субсидий не занимаются, а звонить порекомендовали именно на номер 220-45-63.

Ранее RostovGazeta сообщала, насколько в Ростовской области завышены тарифы на коммуналку.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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