Ростовчане пожаловались на невозможность дозвониться в управление соцзащиты населения

Posted 27 декабря 2021, 13:06
Published 27 декабря 2021, 13:06
Modified 1 октября, 15:19
Updated 1 октября, 15:19
Ростовчане жалуются, что дозвониться в отдел субсидий управления социальной защиты населения Советского района не просто сложно, а невозможно. Многие рассказали, что звонят уже больше месяца, а линия занята всегда.
«О какой социальной помощи может идти речь», — негодуют ростовчане.
Корреспондент RostovGazeta лично убедился в их словах. В попытке дозвониться в отдел субсидий для поддержки малоимущих, мобильный телефон с утра до полудня стоял на автодозвоне. На звонок никто так и не ответил. А на других номерах управления соцзащиты, на которые удалось дозвониться, сообщили, что вопросами субсидий не занимаются, а звонить порекомендовали именно на номер 220-45-63.