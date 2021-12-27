rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2021, 06:39

Published 27 декабря 2021, 06:39

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Ростовскую область вновь накроет снегопад с 27 декабря в 2021 году

27 декабря 2021, 06:39
В Ростовской области в последнюю неделю уходящего года ожидаются осадки в виде снегопада, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 27 декабря, в южных районах ожидаются снег с дождем. Температура составит минус три градуса, в северных районах похолодает до минус пяти градусов.

Ночью в регионе может похолодать до минус 10 градусов, осадки в это время не прекратятся. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду.

Днем во вторник снова прогнозируется снегопад, похолодает до минус восьми градусов. Начиная со среды, температура днем будет подниматься выше нуля, но по ночам сохранятся заморозки.

В ночь 1 января в области синоптики пообещали снег с дождем, а уже утром должен начаться дождь.

Добавим, что в регионе все выходные шел снег, что привело к транспортным проблемам.

#Общество#Новости
Подпишитесь