Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ветра на 29 декабря

Posted 27 декабря 2021, 14:26
Published 27 декабря 2021, 14:26
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В период с 28 по 30 декабря ожидается налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах появится гололедица, а утром и вечером город будет накрывать туман.
В среду, 29 декабря, усилится ветер до 18 метров в секунду. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не оставлять машины под деревьями.
Местным жителям напомнили, что нельзя мешать работе общественного транспорта.
Добавим, что утром в понедельник из-за непогоды произошли несколько автоаварий, что стало причиной серьезных заторов.