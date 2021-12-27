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Posted 27 декабря 2021, 14:26

Published 27 декабря 2021, 14:26

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ветра на 29 декабря

27 декабря 2021, 14:26
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидаются туман и сильный ветер, а на дорогах появится гололед, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В период с 28 по 30 декабря ожидается налипание снега на проводах и деревьях. На дорогах появится гололедица, а утром и вечером город будет накрывать туман.

В среду, 29 декабря, усилится ветер до 18 метров в секунду. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не оставлять машины под деревьями.

Местным жителям напомнили, что нельзя мешать работе общественного транспорта.

Добавим, что утром в понедельник из-за непогоды произошли несколько автоаварий, что стало причиной серьезных заторов.

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