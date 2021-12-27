Суточная заболеваемость коронавирусом резко упала в Ростовской области

Posted 27 декабря 2021, 09:09
Published 27 декабря 2021, 09:09
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Заразились жители всех 55 территорий области, в том числе Ростова, Таганрога, Шахт, Волгодонска, Батайска. Пациенты есть в Егорлыкском, Константиновском, Мясниковском, Орловском, Семикаракорском, Тацинском районах и Донецке.
Также это коснулось Заветинского, Мартыновского, Милютинского, Тарасовского, Целинского, Боковского районов. Новые случаи подтвердили в Чертковском, Дубовском, Зимовниковском, Советском районах.
В больницах сейчас находятся 2,3 тысячи человек, а за сутки зарегистрировали 20 смертей из-за коронавируса. Скончались 13 женщин и семеро мужчин, им было от 57 до 94 лет.
С начала пандемии жертвами стали 9508 граждан. Прививки против COVID-19 сделали почти два миллиона человек.