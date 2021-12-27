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Posted 27 декабря 2021, 09:09

Published 27 декабря 2021, 09:09

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Суточная заболеваемость коронавирусом резко упала в Ростовской области

27 декабря 2021, 09:09
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом, за сутки зарегистрировали 494 случая, заявили в облправительстве.

Заразились жители всех 55 территорий области, в том числе Ростова, Таганрога, Шахт, Волгодонска, Батайска. Пациенты есть в Егорлыкском, Константиновском, Мясниковском, Орловском, Семикаракорском, Тацинском районах и Донецке.

Также это коснулось Заветинского, Мартыновского, Милютинского, Тарасовского, Целинского, Боковского районов. Новые случаи подтвердили в Чертковском, Дубовском, Зимовниковском, Советском районах.

В больницах сейчас находятся 2,3 тысячи человек, а за сутки зарегистрировали 20 смертей из-за коронавируса. Скончались 13 женщин и семеро мужчин, им было от 57 до 94 лет.

С начала пандемии жертвами стали 9508 граждан. Прививки против COVID-19 сделали почти два миллиона человек.

Ранее ростовский риелтор рассказала о росте цен на недвижимость из-за коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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