В РФ назвали самые продаваемые лекарства в этом году

Posted 27 декабря 2021,, 12:36
Published 27 декабря 2021,, 12:36
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В тройке самых продаваемых препаратов оказались — «Ксилометозолин» (127 млн упаковок купили за сумму свыше 10,4 млрд рублей); «Цитрамон» (58,4 млн упаковок приобрели за более чем 2,1 млрд рублей) и «Ибупрофен» (жители страны приобрели 54,6 млн упаковок на сумму 7,2 млрд рублей).
Замдиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил, что “Ибупрофен” так популярен среди населения, поскольку имеет свойства обезболивающего, жаропонижающего, а также имеет детскую форму.
В числе наиболее продаваемых препаратов оказались лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта — «Омепрозол» и «Панкреатин», а также антибиотик «Цефтриаксон», препараты от болезней сердца «Бисопролол» и «Корвалол», анальгетик «Диклофенак».