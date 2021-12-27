rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря 2021,, 12:36

Published 27 декабря 2021,, 12:36

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В РФ назвали самые продаваемые лекарства в этом году

27 декабря 2021, 12:36
Центр развития перспективных технологий составил рейтинг лекарственных препаратов, которые чаще всего покупали жители страны в этом году.

По информации NEWS.ru, он основан на данных из системы маркировки «Честный ЗНАК».

В тройке самых продаваемых препаратов оказались — «Ксилометозолин» (127 млн упаковок купили за сумму свыше 10,4 млрд рублей); «Цитрамон» (58,4 млн упаковок приобрели за более чем 2,1 млрд рублей) и «Ибупрофен» (жители страны приобрели 54,6 млн упаковок на сумму 7,2 млрд рублей).

Замдиректора ЦРПТ Реваз Юсупов заявил, что “Ибупрофен” так популярен среди населения, поскольку имеет свойства обезболивающего, жаропонижающего, а также имеет детскую форму.

В числе наиболее продаваемых препаратов оказались лекарства от заболеваний желудочно-кишечного тракта — «Омепрозол» и «Панкреатин», а также антибиотик «Цефтриаксон», препараты от болезней сердца «Бисопролол» и «Корвалол», анальгетик «Диклофенак».

#Общество#Новости
Подпишитесь
В Ростове немыслимо выросли зарплаты, а чиновников предлагают сослать в Сибирь
Сегодня, 15:08
Охотник Жищенко рассказал, почему волки резко расплодились в Ростовской области
Сегодня, 14:41
«Сексуальная революция»: свободные нравы Ростова в лихие 90-е годы
Сегодня, 18:15
В Ростовской области к концу рабочей недели потеплеет до +6 градусов
Сегодня, 18:00
Четыре человека пострадали, один умер в жестком ДТП на трассе «Новошахтинск — Гуково»
Сегодня, 17:41
Телефон могут сделать предметом первой необходимости при ЧС в Ростовской области
Сегодня, 16:41