В центре Ростова упало дерево и полностью перекрыло проезд на Суворова 26 декабря

Posted 27 декабря 2021, 06:44
Published 27 декабря 2021, 06:44
Modified 1 октября, 14:18
Updated 1 октября, 14:18
Судя по публикациям в социальных сетях, происшествие случилось вечером 26 декабря. Вероятнее всего, массивное дерево упало под весом снега, который шел почти без остановки.
В месте падения дерева, на пересечении улицы Суворова и переулка Университетского проезд был заблокирован. Люди в социальных сетях массово жаловались на невозможность проехать. Также нашлись и те, кто просто решил высказать недовольство случившимся.
«Очень много аварийных деревьев в городе. Кстати, многие из которых получили увечья, в результате бездумного проведения ландшафтных работ», — написал один из комментаторов.
Исходя из информации сервиса «Яндекс. Карты», к началу рабочего дня движение на этом участке дороги восстановлено. Вероятно, дерево все-таки убрали.