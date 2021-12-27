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Posted 27 декабря 2021, 14:33

Published 27 декабря 2021, 14:33

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Вечером 27 декабря в 2021 году в Ростовской области ожидается сильный снегопад

27 декабря 2021, 14:33
В Ростовской области вечером в понедельник, 27 декабря, снова может начаться снегопад, сообщили в Гидрометцентре.

Сильный снегопад может отрицательно повлиять на дорожную ситуацию. Температура воздуха в это время составит минус два градуса.

По прогнозам синоптиков, осадки будут выпадать во вторник и среду. Они должны прекратиться в четверг днем.

Напомним, что снег шел и на выходных, из-за чего замело несколько улиц. Утром в понедельник произошли несколько автоаварий, что стало причиной серьезных заторов.

Последствия неблагоприятной погоды устраняют до сих пор при помощи коммунальной техники.

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