Вечером 27 декабря в 2021 году в Ростовской области ожидается сильный снегопад

Posted 27 декабря 2021, 14:33
Published 27 декабря 2021, 14:33
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Сильный снегопад может отрицательно повлиять на дорожную ситуацию. Температура воздуха в это время составит минус два градуса.
По прогнозам синоптиков, осадки будут выпадать во вторник и среду. Они должны прекратиться в четверг днем.
Напомним, что снег шел и на выходных, из-за чего замело несколько улиц. Утром в понедельник произошли несколько автоаварий, что стало причиной серьезных заторов.
Последствия неблагоприятной погоды устраняют до сих пор при помощи коммунальной техники.