Вечером 27 декабря в 2021 году в Ростовской области ожидается сильный снегопад

В Ростовской области вечером в понедельник, 27 декабря, снова может начаться снегопад, сообщили в Гидрометцентре.

Сильный снегопад может отрицательно повлиять на дорожную ситуацию. Температура воздуха в это время составит минус два градуса. По прогнозам синоптиков, осадки будут выпадать во вторник и среду. Они должны прекратиться в четверг днем. Напомним, что снег шел и на выходных, из-за чего замело несколько улиц. Утром в понедельник произошли несколько автоаварий, что стало причиной серьезных заторов. Последствия неблагоприятной погоды устраняют до сих пор при помощи коммунальной техники.