Движение парализовало в Ростове, несмотря на вывоз двух тысяч тонн снега с 28 декабря

Posted 28 декабря 2021, 06:57
Published 28 декабря 2021, 06:57
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В ночь на вторник, 28 декабря, по дорогам распределили 907 тонн противогололедных материалов. Всего коммунальщики вывезли две тысячи тонн снега.
Днем на работу выйдут 1,2 тысячи дворников, им потребуются 200 единиц техники. По прогнозам синоптиков, снег будет продолжаться ближайшие дни.
Напомним, что, несмотря на уборку снега, утром во вторник образовались серьезные заторы на дорогах. Пробкам присвоили 10 баллов из 10 возможных.