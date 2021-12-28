Ростовский суд оставил в силе решение о прекращении дела Цапков о вымогательстве

В Ростове-на-Дону суд не стал удовлетворять жалобу на постановление следователей о прекращении дела о вымогательстве в отношении людей из банды Цапок, решение принял Ленинский районный суд.

Жалобы подали адвокаты бизнесмена Александра Исюка, который находится в СИЗО по делу о ложном доносе. Она касалась прекращения уголовного дела в отношении шестерых человек, которые могли состоять в банде. По решению суда, жалоба не была удовлетворена. Это решение не вступило в законную силу. Ранее следствие сообщало, что Исюк подал ложное заявление о вымогательстве. Он говорил о сумме в 70 миллионов рублей. Напомним, что группировка Сергея Цапка совершала преступления более 10 лет. Члены банды лишили жизни 19 человек.