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Posted 28 декабря 2021, 09:30

Published 28 декабря 2021, 09:30

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовский суд оставил в силе решение о прекращении дела Цапков о вымогательстве

28 декабря 2021, 09:30
В Ростове-на-Дону суд не стал удовлетворять жалобу на постановление следователей о прекращении дела о вымогательстве в отношении людей из банды Цапок, решение принял Ленинский районный суд.

Жалобы подали адвокаты бизнесмена Александра Исюка, который находится в СИЗО по делу о ложном доносе. Она касалась прекращения уголовного дела в отношении шестерых человек, которые могли состоять в банде.

По решению суда, жалоба не была удовлетворена. Это решение не вступило в законную силу.

Ранее следствие сообщало, что Исюк подал ложное заявление о вымогательстве. Он говорил о сумме в 70 миллионов рублей.

Напомним, что группировка Сергея Цапка совершала преступления более 10 лет. Члены банды лишили жизни 19 человек.

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