Ростовский суд оставил в силе решение о прекращении дела Цапков о вымогательстве

Posted 28 декабря 2021, 09:30
Published 28 декабря 2021, 09:30
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
Жалобы подали адвокаты бизнесмена Александра Исюка, который находится в СИЗО по делу о ложном доносе. Она касалась прекращения уголовного дела в отношении шестерых человек, которые могли состоять в банде.
По решению суда, жалоба не была удовлетворена. Это решение не вступило в законную силу.
Ранее следствие сообщало, что Исюк подал ложное заявление о вымогательстве. Он говорил о сумме в 70 миллионов рублей.
Напомним, что группировка Сергея Цапка совершала преступления более 10 лет. Члены банды лишили жизни 19 человек.