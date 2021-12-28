Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за гололеда на 29 декабря

Posted 28 декабря 2021, 13:26
Published 28 декабря 2021, 13:26
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Неблагоприятные для движения условия сложатся 28 декабря в период с 16.00 мск до 18.00. Предупреждение также распространяется на 29 число.
В эти периоды на дорогах появится сильный гололед, что может привести к ухудшению транспортной ситуации. Жителей региона попросили быть аккуратными на улице.
Напомним, что во вторник из-за плохой погоды столкнулись сразу 15 машин. Кроме того, появляются заторы на проезжей из-за заваленных снегом дорог.