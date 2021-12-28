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Posted 28 декабря 2021, 13:26

Published 28 декабря 2021, 13:26

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области из-за гололеда на 29 декабря

28 декабря 2021, 13:26
В Ростовской области в ближайшие дни ожидается сильный гололед, сообщили в региональном УМЧС.

Неблагоприятные для движения условия сложатся 28 декабря в период с 16.00 мск до 18.00. Предупреждение также распространяется на 29 число.

В эти периоды на дорогах появится сильный гололед, что может привести к ухудшению транспортной ситуации. Жителей региона попросили быть аккуратными на улице.

Напомним, что во вторник из-за плохой погоды столкнулись сразу 15 машин. Кроме того, появляются заторы на проезжей из-за заваленных снегом дорог.

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