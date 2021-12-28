Posted 28 декабря 2021, 16:33
Published 28 декабря 2021, 16:33
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
В издании рассказали, что данные поступили от офицера Народной милиции ЛНР Антона Микужиса, который сообщил о прибытии украинских снайперов в Новозвановку.
Микужис утверждает утверждает, что новоприбывшие стрелки вошли в состав третьего батальона 24-й бригады отрядов украинских войск.
Всего на позиции прибыли три снайперские пары, которые находились в составе роты разведки.
Народная милиция предполагает, что стрелков направили в Новозвановку ради провокации.
Ранее украинские силовики применили гранатометы для атаки поселения Александровка. Это атака является одной из многих в серии военных прококаций ВСУ, а недавно стало известно, что украинцы могут готовить химическую атаку и собираются получить партию оружия от НАТО.