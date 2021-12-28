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Posted 28 декабря 2021, 16:33

Published 28 декабря 2021, 16:33

Modified 1 октября, 13:40

Updated 1 октября, 13:40

Украинских снайперов перебросили в село недалеко от границы Ростовской области

28 декабря 2021, 16:33
ВСУ направила снайперов в поселение Новозвановка, находящееся в 88 километрах от границы Ростовской области, об этом объявил портал «Новороссия».

В издании рассказали, что данные поступили от офицера Народной милиции ЛНР Антона Микужиса, который сообщил о прибытии украинских снайперов в Новозвановку.

Микужис утверждает утверждает, что новоприбывшие стрелки вошли в состав третьего батальона 24-й бригады отрядов украинских войск.

Всего на позиции прибыли три снайперские пары, которые находились в составе роты разведки.

Народная милиция предполагает, что стрелков направили в Новозвановку ради провокации.

Ранее украинские силовики применили гранатометы для атаки поселения Александровка. Это атака является одной из многих в серии военных прококаций ВСУ, а недавно стало известно, что украинцы могут готовить химическую атаку и собираются получить партию оружия от НАТО.

#Политика#Новости
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