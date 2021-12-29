Ростовчанка пожаловалась на врача, который не помог ей достать из горла рыбью кость

«И почувствовала, как проглотила рыбью кость. Она застряла где-то в мягких тканях горла, и с тех пор я чувствую ее. Она колет и мешает. С этим вопросом я обратилась к ЛОРам в РОКБ. Но проблема заключается в том, что рыбью кость не видно ни на КТ, ни на МРТ — эти исследования я сделала. В итоге, меня направили в челюстно-лицевую хирургию РОКБ», — объясняет Людмила Шаповалова.