Ростовчанка пожаловалась на врача, который не помог ей достать из горла рыбью кость

Posted 29 декабря 2021, 07:00
Published 29 декабря 2021, 07:00
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Жительница села Синявское в Ростовской области Людмила Шаповалова рассказывает, что три месяца назад ела рыбу.
«И почувствовала, как проглотила рыбью кость. Она застряла где-то в мягких тканях горла, и с тех пор я чувствую ее. Она колет и мешает. С этим вопросом я обратилась к ЛОРам в РОКБ. Но проблема заключается в том, что рыбью кость не видно ни на КТ, ни на МРТ — эти исследования я сделала. В итоге, меня направили в челюстно-лицевую хирургию РОКБ», — объясняет Людмила Шаповалова.
В отделении челюстно-лицевой хирургии жительницу Дона заверили, что помогут решить возникшую проблему.
«А в результате провели операцию по удалению инородного дна полости рта и гипертрофированного шиловидного отростка правой височной кости. Теперь я не могу открыть рот, потому что больно — стреляет прямо в ухо. А рыбья кость так и осталась, я же чувствую, как она колет. И в таком плохом состоянии меня оставили на новогодние выходные дни», — сокрушается Шаповалова.
Она добавляет, что после выписки из больницы неоднократно обращалась к хирургу.
«А вчера он меня практически выставил из кабинета, заявив, что не может сделать операцию по удалению рыбьей кости. Но почему же в таком случае он об этом раньше не сказал? Я уже вообще сомневаюсь, нужно ли мне было удалять этот шиловидный отросток», — возмущается жительница Дона.
По возникшей проблеме она консультировалась с другими ростовскими врачами, и даже обращалась в клиники Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга. Ей пояснили, что результаты исследования не покажут наличие рыбьей кости в мягких тканях.
«И в моем случае инородный предмет надо искать в режиме реального времени. Операция будет длительная, но другого варианта нет. За это никто не хочет браться. А как мне дальше жить?» — задается вопросом Людмила Шаповалова.
На момент публикации материала корреспонденту RostovGazeta не удалось связаться с хирургом, который оперировал жительницу села — он вел прием пациентов в поликлинике.
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