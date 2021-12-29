Снег снова накроет Ростовскую область в среду 29 декабря в 2021 году

В Ростовской области в среду, 29 декабря, будет снежная погода с низкой температурой воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

Днем начнется снег с дождем, температура не поднимется выше двух градусов. Скорость ветра составит два метра в секунду. Ночью похолодает до минут одного градуса, осадки в этот период не прекратятся. Днем в четверг будет облачно, температура поднимется до плюс одного градуса. В пятницу ожидается снегопад, который завершится в субботу и опять начнется в воскресенье. В новогоднюю ночь температура составит 0 градусов, синоптики пообещали снег с дождем. Напомним, что в Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды к работе приступят 5,5 тыс спасателей.