Снег снова накроет Ростовскую область в среду 29 декабря в 2021 году

Posted 29 декабря 2021, 05:03
Published 29 декабря 2021, 05:03
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Днем начнется снег с дождем, температура не поднимется выше двух градусов. Скорость ветра составит два метра в секунду.
Ночью похолодает до минут одного градуса, осадки в этот период не прекратятся. Днем в четверг будет облачно, температура поднимется до плюс одного градуса.
В пятницу ожидается снегопад, который завершится в субботу и опять начнется в воскресенье. В новогоднюю ночь температура составит 0 градусов, синоптики пообещали снег с дождем.
Напомним, что в Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды к работе приступят 5,5 тыс спасателей.