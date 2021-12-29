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Posted 29 декабря 2021, 05:03

Published 29 декабря 2021, 05:03

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Снег снова накроет Ростовскую область в среду 29 декабря в 2021 году

29 декабря 2021, 05:03
В Ростовской области в среду, 29 декабря, будет снежная погода с низкой температурой воздуха, сообщили в Гидрометцентре.

Днем начнется снег с дождем, температура не поднимется выше двух градусов. Скорость ветра составит два метра в секунду.

Ночью похолодает до минут одного градуса, осадки в этот период не прекратятся. Днем в четверг будет облачно, температура поднимется до плюс одного градуса.

В пятницу ожидается снегопад, который завершится в субботу и опять начнется в воскресенье. В новогоднюю ночь температура составит 0 градусов, синоптики пообещали снег с дождем.

Напомним, что в Ростовской области в случае ЧС из-за непогоды к работе приступят 5,5 тыс спасателей.

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