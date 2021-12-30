Самолет-разведчик США заметили рядом с Ростовской областью 27 декабря в 2021 году

Самолет-разведчик США увидели в небе над Украиной, что находится недалеко от Ростовской области, сообщает «Новороссия».

По информации издания, пилот занимался сбором разведывательных данных. Это произошло 27 декабря. «Это первый подобный случай, когда самолет JSTARS собирал данные над украиной», — сказано в сообщении. Официальной информации по этому поводу не поступало. До этого Украина начала собирать беспилотники для патрулирования границы с Ростовской областью. Хотя ранее покупала турецкое оборудование.