Самолет-разведчик США заметили рядом с Ростовской областью 27 декабря в 2021 году

Posted 30 декабря 2021, 06:46
Published 30 декабря 2021, 06:46
Modified 1 октября, 13:40
Updated 1 октября, 13:40
По информации издания, пилот занимался сбором разведывательных данных. Это произошло 27 декабря.
«Это первый подобный случай, когда самолет JSTARS собирал данные над украиной», — сказано в сообщении.
Официальной информации по этому поводу не поступало.
До этого Украина начала собирать беспилотники для патрулирования границы с Ростовской областью. Хотя ранее покупала турецкое оборудование.