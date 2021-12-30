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Posted 30 декабря 2021, 05:55

Published 30 декабря 2021, 05:55

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Синоптики окончательно определились с прогнозом погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

30 декабря 2021, 05:55
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь начнется снегопад и ожидаются заморозки, сообщили синоптики.

В четверг днем пройдет снег с дождем, максимальная температура составит плюс два градуса. Ночью похолодает до минус трех градусов, но осадки прекратятся.

В пятницу снегопад будет чередоваться с дождем, может немного потеплеть до плюс одного градуса. В ночь на 1 января осадки сохраняться и снова наступят заморозки, но температура не опустится ниже минус одного градуса.

В первый день 2022 года будут идти дожди, воздух прогреется до плюс трех градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Ранее ростовчане заявили о переполненных травмпунктах из-за гололеда.

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