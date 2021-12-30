Синоптики окончательно определились с прогнозом погоды на Новый год в Ростове-на-Дону

Posted 30 декабря 2021, 05:55
Published 30 декабря 2021, 05:55
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В четверг днем пройдет снег с дождем, максимальная температура составит плюс два градуса. Ночью похолодает до минус трех градусов, но осадки прекратятся.
В пятницу снегопад будет чередоваться с дождем, может немного потеплеть до плюс одного градуса. В ночь на 1 января осадки сохраняться и снова наступят заморозки, но температура не опустится ниже минус одного градуса.
В первый день 2022 года будут идти дожди, воздух прогреется до плюс трех градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.