В Ростове-на-Дону чиновники в мэрии не знали о создании сквера на Семашко в 2022 году

В Ростове чиновники рассказали, что никто не принимал решения об обустройстве сквера на Семашко, 30 и 32, письмом из городского ДАиГ поделились общественники.

В Ростове общественники, озабоченные судьбой подлежащих сносу зданий по Семашко, 30 и 32, обратились в администрацию Ростова-на-Дону, чтобы организовать общественные обсуждения, на которых решат вопрос о последующем обустройстве на освободившемся земельном участке. Напомним, совсем недавно сити-менеджер Алексей Логвиненко утверждал, что на освобожденной территории собираются разбить сквер для отдыха ростовчан, который будет разделительной зоной между Семашко и будущим музеем, посвященным истории одного из жителей города. Однако в ДАиГ Ростова ответил, что освоение земельных участков будет возможно только после расселения жильцов и сноса зданий. Кроме того представитель ДАиГ в своем ответе указал, что никаких запросов департамента земельно-имущественных отношений города ведомство не получало, в том числе касательно «территории отдыха ростовчан». «Так что же происходит? Просто успокаивают общественность, в надежде, что она скоро забудет о сносе двух зданий, одно из которых вдруг перестало становиться памятником культуры, а, на самом деле, лакомый кусок застроят очередной халтурой под старину?», — спрашивают общественники. Ранее жители города обратились к представителям власти Ростовской области, чтобы добиться спасения зданий от сноса.