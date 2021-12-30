В Ростове-на-Дону чиновники в мэрии не знали о создании сквера на Семашко в 2022 году

Posted 30 декабря 2021, 11:52
Published 30 декабря 2021, 11:52
Modified 1 октября, 13:17
Updated 1 октября, 13:17
В Ростове общественники, озабоченные судьбой подлежащих сносу зданий по Семашко, 30 и 32, обратились в администрацию Ростова-на-Дону, чтобы организовать общественные обсуждения, на которых решат вопрос о последующем обустройстве на освободившемся земельном участке.
Напомним, совсем недавно сити-менеджер Алексей Логвиненко утверждал, что на освобожденной территории собираются разбить сквер для отдыха ростовчан, который будет разделительной зоной между Семашко и будущим музеем, посвященным истории одного из жителей города.
Однако в ДАиГ Ростова ответил, что освоение земельных участков будет возможно только после расселения жильцов и сноса зданий. Кроме того представитель ДАиГ в своем ответе указал, что никаких запросов департамента земельно-имущественных отношений города ведомство не получало, в том числе касательно «территории отдыха ростовчан».
«Так что же происходит? Просто успокаивают общественность, в надежде, что она скоро забудет о сносе двух зданий, одно из которых вдруг перестало становиться памятником культуры, а, на самом деле, лакомый кусок застроят очередной халтурой под старину?», — спрашивают общественники.
Ранее жители города обратились к представителям власти Ростовской области, чтобы добиться спасения зданий от сноса.