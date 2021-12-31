Ивановская область стала для Воскресенского бесконечной лестницей вместо трамплина

Средства на возведение объекта в размере 2,5 миллиарда рублей выделили из резервного фонда Кабинета министров Российской Федерации. Сдать медицинское учреждение планировали в декабре прошлого года. В разгар эпидемии новой коронавирусной инфекции Ивановская область остро нуждалась в дополнительных койко-местах. В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова затронула тему коечного фонда. Она отнесла регион к числу субъектов страны, где наблюдается самая тяжелая ситуация. Но до 31 декабря 2020 года больницу так и не сдали. Не ввели в эксплуатацию ее и позже. Через год и четыре волны пандемии - 24 декабря 2021 года - Станислав Воскресенский гулял по закрытой клинике и рассказывал о том, что «скоро здесь появится уникальный прибор».