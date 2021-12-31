Ивановская область стала для Воскресенского бесконечной лестницей вместо трамплина

Получается, что либеральная экономическая теория оказалась бесполезной в Ивановской области. За четыре года регион не стал лучше. Об этом информируют newsivanovo.ru.
При появлении Станислава Воскресенского в Ивановской области Ивановостат регистрировал 541 900 местных жителей, способных трудиться на благо своей малой родины. Совсем без работы сидели 25 000 человек, за зарплату в среднем 20 140 рублей работали 516 000 граждан. Через четыре года губернаторства Воскресенского численность трудоспособного населения снизилась где-то на 30 000 человек. Количество занятых в экономике уменьшилось на 31 000 человек, достигнув антирекорда - 485 000.
В 2017 году 516 000 жителей региона получали зарплату 20 140 рублей. Получается, что предприятия ежемесячно платили более 10 миллиардов рублей.
В нынешнем году работающие в целом получали уже 12 миллиардов рублей. Но они вряд ли стали богаче. Тут нужно отнять четыре года инфляции. Выходит, что успехи Воскресенского по данному направлению почти нулевые. Увеличение зарплат если и случается, то исключительно из-за сокращения рабочих мест и инфляционной индексации.
24 декабря уходящего года, перед своим новогодним турне, Воскресенский побывал в еще не сданном ковид-госпитале.
Средства на возведение объекта в размере 2,5 миллиарда рублей выделили из резервного фонда Кабинета министров Российской Федерации. Сдать медицинское учреждение планировали в декабре прошлого года. В разгар эпидемии новой коронавирусной инфекции Ивановская область остро нуждалась в дополнительных койко-местах. В ноябре вице-премьер Татьяна Голикова затронула тему коечного фонда. Она отнесла регион к числу субъектов страны, где наблюдается самая тяжелая ситуация. Но до 31 декабря 2020 года больницу так и не сдали. Не ввели в эксплуатацию ее и позже. Через год и четыре волны пандемии - 24 декабря 2021 года - Станислав Воскресенский гулял по закрытой клинике и рассказывал о том, что «скоро здесь появится уникальный прибор».
Воскресенскому, несмотря на молодость и либеральный бэкграунд, не удалось понравиться населению. Выборы проходили со скрипом. Ивановская область могла превратиться в регион красного пояса. КПРФ там прибавила 30%, что нельзя считать победой Воскресенского.
Таким образом, Воскресенский находился в Иванове 1 500 суток. Задор первых лет прошел. Трамплин стал бесконечной лестницей, а сама должность чемоданом без ручки. Видимо, люди, ставившие на Воскресенского в Москве, все поняли. Все говорит о том, что выше города невест губернатору не прыгнуть. Речь идет о статистических цифрах, истории с госпиталем и политическом антирейтинге.