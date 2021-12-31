В Ростовской области в январе похолодает до -22 градусов в 2022 году

Posted 31 декабря 2021, 06:43
Published 31 декабря 2021, 06:43
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
В начале января периодически будут выпадать осадки, в ночное время температура может опуститься до минус 5 градусов. В некоторых районах похолодает до минус 12 градусов.
В южных районах в дневное время может потеплеть до плюс восьми градусов. Это касается, в том числе Сальского и Песчанокопского районов.
С 11 по 20 января осадки будут сохраняться. В ночное время обещают заморозки с температурой до минус 15 градусов.
«К концу месяца ожидаются снегопады, морозы усилятся до минус 22 градусов. Днем максимальная температура составит минус 7 градусов», — пишет издание Rostov со ссылкой на слова Антоненко.