В Ростовской области в январе похолодает до -22 градусов в 2022 году

В Ростовской области в январе могут начаться сильные морозы с температурой до минус 22 градусов, сообщила представитель гидрометцентра Виктория Антоненко.

В начале января периодически будут выпадать осадки, в ночное время температура может опуститься до минус 5 градусов. В некоторых районах похолодает до минус 12 градусов. В южных районах в дневное время может потеплеть до плюс восьми градусов. Это касается, в том числе Сальского и Песчанокопского районов. С 11 по 20 января осадки будут сохраняться. В ночное время обещают заморозки с температурой до минус 15 градусов. «К концу месяца ожидаются снегопады, морозы усилятся до минус 22 градусов. Днем максимальная температура составит минус 7 градусов», — пишет издание Rostov со ссылкой на слова Антоненко. Напомним, что в Ростове мэрия продлила празднование Нового 2022 года до полуночи 31 декабря.