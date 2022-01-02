rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новости воскресенья в Ростове о неожиданном решении властей и нападении собак

2 января 15:33
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону власти хотят продать компанию, которая рассчитывает плату за услуги ЖКХ, на ребенка напала собака и закрытие рынков отразилось на рейтинге губернатора, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Продажа компании

Власти Ростова хотят за 33 миллиона рублей продать 100% акций компании «Единый информационно-расчетный центр». Она занимается расчетом сумм, сбором денег за услуги ЖКХ.

Фото: pixabay

Известно, этот процесс запустили в рамках программы приватизации. Новый владелец станет известен после аукциона, который проведут в середине февраля.

Для участия необходимо внести задаток в размере более шести миллионов рублей.

Нападение собак

Жители улицы Теряева жалуются на бездомных собак, которые ведут себя агрессивно. Из-за этого горожане боятся выходить из дома.

Ростовчане пожаловались, что собаки уже успели напасть на ребенка и покусать его. Кроме того, пострадала девушка, но за нее вступился проходящий мимо мужчина.

Фото: pixabay

Теперь жители этой улицы просят властей принять меры.

Рейтинг губернатора

Глава Ростовской области Василий Голубев по итогам года попал на 47 место рейтинга губернаторов. На его позиции сказались сразу несколько факторов, в том числе высокая смертность от коронавируса.

Фото: pixabay

Повлияло и закрытие рынков в Аксайском районе. Эксперты также обратили внимание на скандал с предоставлением сиротам некачественного жилья.

Добавим, что на верхнюю строчку рейтинга попал мэр Москвы Сергей Собянин.

Материалы по теме
Закрытие аксайских рынков повлияло на позицию Голубева в рейтинге губернаторовВласти в Ростове продают компанию, которая рассчитывает плату за услуги ЖКХБездомные собаки покусали ребенка в Ростове-на-Дону в конце декабря в 2021 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00