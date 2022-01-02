Новости воскресенья в Ростове о неожиданном решении властей и нападении собак

Власти Ростова хотят за 33 миллиона рублей продать 100% акций компании «Единый информационно-расчетный центр». Она занимается расчетом сумм, сбором денег за услуги ЖКХ.
Известно, этот процесс запустили в рамках программы приватизации. Новый владелец станет известен после аукциона, который проведут в середине февраля.
Для участия необходимо внести задаток в размере более шести миллионов рублей.
Жители улицы Теряева жалуются на бездомных собак, которые ведут себя агрессивно. Из-за этого горожане боятся выходить из дома.
Ростовчане пожаловались, что собаки уже успели напасть на ребенка и покусать его. Кроме того, пострадала девушка, но за нее вступился проходящий мимо мужчина.
Теперь жители этой улицы просят властей принять меры.
Глава Ростовской области Василий Голубев по итогам года попал на 47 место рейтинга губернаторов. На его позиции сказались сразу несколько факторов, в том числе высокая смертность от коронавируса.
Повлияло и закрытие рынков в Аксайском районе. Эксперты также обратили внимание на скандал с предоставлением сиротам некачественного жилья.
Добавим, что на верхнюю строчку рейтинга попал мэр Москвы Сергей Собянин.