Число умерших от коронавируса выросло на 16 человек в Ростовской области

В число умерших вошли девять женщин и семь мужчин, которым было от 51 до 91 года. У всех оказались хронические заболевания.
За это время зарегистрировали 290 новых случаев коронавируса в 51 городе и районе. На лечении в стационарах остаются 1863 пациента.
С начала пандемии 194932 человек сделали тесты и узнали, что больны. Из них вылечились 175 тысяч граждан. Умерли из-за коронавируса 9665 граждан.
За последний месяц заболеваемость в области сильно упала, но все еще действуют введенные ранее запреты.