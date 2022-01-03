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Число умерших от коронавируса выросло на 16 человек в Ростовской области

3 января 09:09
Фото: pixabay
В Ростовской области врачи не смогли вылечить еще 16 граждан, у которых был подтвержден коронавирус, заявили в облправительстве.

В число умерших вошли девять женщин и семь мужчин, которым было от 51 до 91 года. У всех оказались хронические заболевания.

За это время зарегистрировали 290 новых случаев коронавируса в 51 городе и районе. На лечении в стационарах остаются 1863 пациента.

С начала пандемии 194932 человек сделали тесты и узнали, что больны. Из них вылечились 175 тысяч граждан. Умерли из-за коронавируса 9665 граждан.

За последний месяц заболеваемость в области сильно упала, но все еще действуют введенные ранее запреты.

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