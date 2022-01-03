Новости понедельника в Ростове о сюрпризах погоды, которая уничтожает дороги

В Ростовской области на первой неделе 2021 года может потеплеть до восьми градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в начале недели ожидаются осадки в виде снега с дождем.
В среду они прекратятся и наступит облачная погода, в городе вместе с этим начнет теплеть. Температура поднимется до восьми градусов.
Но в пятницу стоит готовиться к похолоданиям.
Жители региона после Нового года начали распродавать елки, стоимость которых начинается от 200 рублей. Некоторые экземпляры стоят по несколько тысяч рублей.
Вместе с этим ростовчане продают новогодние игрушки, в том числе шары и звезды. Их стоимость не превышает тысячи рублей.
Появляются услуги Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы работать и во время январских праздников.
В Ростове-на-Дону перепады температуры привели к разрушению дорожного полотна. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что сейчас специалисты обследуют дороги и те, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, добавляют в список на ремонт.
Кроме того, на предприятиях не останавливается работа по выпуску асфальтобетонной смеси. В городе продолжается ямочный ремонт в рамках заключенных контрактов.
На плохие дороги можно пожаловаться по телефону 8-961-271-55-12.