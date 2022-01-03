Новости понедельника в Ростове о сюрпризах погоды, которая уничтожает дороги

В Ростове-на-Дону перепады температуры привели к разрушению дорожного полотна. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что сейчас специалисты обследуют дороги и те, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, добавляют в список на ремонт.