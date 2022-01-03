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Новости понедельника в Ростове о сюрпризах погоды, которая уничтожает дороги

3 января 14:52
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону на этой неделе температура воздуха может подняться до плюс восьми градусов, местные жители начали распродавать елки, из-за перепадов температуры разрушились дороги, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Потепление

В Ростовской области на первой неделе 2021 года может потеплеть до восьми градусов выше нуля. По прогнозам синоптиков, в начале недели ожидаются осадки в виде снега с дождем.

Фото: pixabay

В среду они прекратятся и наступит облачная погода, в городе вместе с этим начнет теплеть. Температура поднимется до восьми градусов.

Но в пятницу стоит готовиться к похолоданиям.

Распродажа елок

Жители региона после Нового года начали распродавать елки, стоимость которых начинается от 200 рублей. Некоторые экземпляры стоят по несколько тысяч рублей.

Фото: pixabay

Вместе с этим ростовчане продают новогодние игрушки, в том числе шары и звезды. Их стоимость не превышает тысячи рублей.

Появляются услуги Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы работать и во время январских праздников.

Разрушение дорог

В Ростове-на-Дону перепады температуры привели к разрушению дорожного полотна. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что сейчас специалисты обследуют дороги и те, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, добавляют в список на ремонт.

Фото: Алексей Логвиненко

Кроме того, на предприятиях не останавливается работа по выпуску асфальтобетонной смеси. В городе продолжается ямочный ремонт в рамках заключенных контрактов.

На плохие дороги можно пожаловаться по телефону 8-961-271-55-12.

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