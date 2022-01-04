Четыре человека погибли в ДТП с молоковозом в Ростовской области 4 января

Сообщается, что авария произошла на автодороге Миллерово — станица Мальчевская. Сообщение о происшествии на пульт служб экстренного реагирования поступило около 08.30 мск 4 января. Автомобиль Lada Kalina под управлением 24-летнего водителя занесло на скользкой дороге и он выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.
Кроме того, известно, что на место аварии оперативно выехал заместитель прокурора области Сергей Капитонов. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — сказано в сообщении.