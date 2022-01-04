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Четыре человека погибли в ДТП с молоковозом в Ростовской области 4 января

4 января 09:49
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в Миллеровском районе молоковоз столкнулся с легковым автомобилем, погибли четыре человека, говорится в сообщении регионального ГИБДД.

Сообщается, что авария произошла на автодороге Миллерово — станица Мальчевская. Сообщение о происшествии на пульт служб экстренного реагирования поступило около 08.30 мск 4 января. Автомобиль Lada Kalina под управлением 24-летнего водителя занесло на скользкой дороге и он выехал на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем КамАЗ, за рулем которого находился 26-летний водитель.

В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и три его пассажира. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа, уточняются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, известно, что на место аварии оперативно выехал заместитель прокурора области Сергей Капитонов. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительным органом», — сказано в сообщении.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, что пьяный водитель насмерть сбил женщину 1 января.

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#Новости#Происшествия
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