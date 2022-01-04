Главный синоптик Ростовской области рассказал, каким будет январь в 2022 году

В интервью порталу 161.ру она рассказала, что в первой декаде месяца возможны сильные осадки, дожди и мокрый снег могут идти в городе почти каждый день, в ряде районов региона вероятны туманы и гололед, ветер может усилиться. Температура воздуха будет держаться от -3 до +3 градусов, а в некоторые ночи может опускаться до -15.