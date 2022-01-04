rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный синоптик Ростовской области рассказал, каким будет январь в 2022 году

4 января 07:36
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в январе ожидается неустойчивая погода, дожди и мокрый снег, сообщила начальник гидрометцентра Елена Назарова.

В интервью порталу 161.ру она рассказала, что в первой декаде месяца возможны сильные осадки, дожди и мокрый снег могут идти в городе почти каждый день, в ряде районов региона вероятны туманы и гололед, ветер может усилиться. Температура воздуха будет держаться от -3 до +3 градусов, а в некоторые ночи может опускаться до -15.

К середине месяца синоптики прогнозируют снег, в ночное время столбики термометров будут показывать температуру до -8 градусов, при прояснениях возможны морозы до -15 градусов.

К концу месяца в регионе похолодает еще больше, по ночам в Ростове может похолодать до -16 градусов, а днем ожидается от -7 до -22 градусов.

Ранее сообщалось, что сезон дождей начнется в Ростовской области с 4 января в 2022 году.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00